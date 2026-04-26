Collesalvetti oltre 1.500 persone alla Camminata della Pace | Ripercorse le tracce della nostra identità

A Collesalvetti, più di 1.500 partecipanti hanno preso parte alla ventunesima edizione della Camminata della Pace, attraversando i sentieri del territorio. L'evento ha coinvolto un grande numero di cittadini che hanno deciso di ripercorrere le tracce della propria identità, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La passeggiata si è svolta lungo percorsi che attraversano diverse zone del comune, attirando un pubblico vario e numeroso.