Collesalvetti oltre 1.500 persone alla Camminata della Pace | Ripercorse le tracce della nostra identità
A Collesalvetti, più di 1.500 partecipanti hanno preso parte alla ventunesima edizione della Camminata della Pace, attraversando i sentieri del territorio. L'evento ha coinvolto un grande numero di cittadini che hanno deciso di ripercorrere le tracce della propria identità, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La passeggiata si è svolta lungo percorsi che attraversano diverse zone del comune, attirando un pubblico vario e numeroso.
Oltre 1500 persone hanno colorato i sentieri del territorio di Collesalvetti in occasione della ventunesima edizione della Camminata della Pace. L’evento, organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione e della Provincia, si è confermato un appuntamento imprescindibile per la comunità.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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