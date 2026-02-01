Sparatoria a Rogoredo il 31enne che ha sparato alla Polizia colpito a faccia e spalla | è in prognosi riservata

La sparatoria a Rogoredo ha lasciato a terra un uomo di 31 anni, che ha aperto il fuoco contro gli agenti. Dopo uno scambio di colpi, è stato ferito a volto e braccio e ora si trova in ospedale, in prognosi riservata. La polizia sta ancora indagando sui motivi dell'episodio.

Il 31enne che ha sparato contro la Polizia a Rogoredo è ricoverato al Niguarda in prognosi riservata: colpito a volto e braccio. Una sparatoria si è verificata questa mattina a Rogoredo.

