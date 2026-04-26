Un uomo di 31 anni della California è stato arrestato e messo sotto custodia dalle autorità dopo aver sparato durante una cena con il presidente degli Stati Uniti. L’individuo, che secondo alcune fonti potrebbe essere anche un insegnante o un modello, avrebbe utilizzato diverse armi e non sono chiare le motivazioni dietro il gesto. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni presenti alla cerimonia.

L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'aggressore è un insegnante. Lo riporta il New York Post: apparirà in tribunale per la prima volta lunedì. L'uomo è ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social è stata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come «insegnante del mese». Le indagini L'uomo sospettato sarà probabilmente incriminato a breve, ha dichiarato il procuratore generale ad interim Todd Blanche. «Le accuse dovrebbero essere ovvie, visto il comportamento tenuto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante ?modello?. «Non sappiamo perché lo ha fatto, aveva molte armi»

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