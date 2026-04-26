Circa 100 agricoltori della provincia di Benevento, appartenenti a Coldiretti, si uniranno ad oltre 400 colleghi campani per raggiungere il valico del Brennero. L’obiettivo è protestare contro le attuali regole doganali, che secondo i rappresentanti dell’associazione agricola, necessitano di una revisione. La mobilitazione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo un gruppo di agricoltori intenzionati a chiedere modifiche al codice doganale europeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono circa 100 gli agricoltori sanniti Coldiretti che si uniranno ad oltre 400 loro colleghi campani per raggiungere il valico del Brennero e portare avanti la battaglia volta a cambiare il codice doganale. “Va assolutamente messo al bando – afferma Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti – un sistema che oggi permette ai prodotti stranieri di essere commercializzati come italiani”. “La norma che consente di etichettare come Made in Italy merci che nel nostro Paese subiscono soltanto l’ultima trasformazione – continua – è una pratica che danneggia profondamente la filiera agricola e altera la trasparenza nei confronti dei consumatori”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coldiretti Benevento al Brennero, Masiello: “ Regole doganali da rivedere”

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Argomenti più discussi: Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in Italy; Coldiretti Benevento al Brennero, Masiello: Regole doganali da rivedere.

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