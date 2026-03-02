Coldiretti chiama a raccolta migliaia di agricoltori a Napoli | Basta inganni sul codice doganale etichette chiare subito

A Napoli, Coldiretti ha convocato migliaia di agricoltori per denunciare le pratiche ingannevoli legate al codice doganale e chiedere all’Europa etichette più chiare sui prodotti. L’associazione sostiene che queste frodi compromettono i redditi degli agricoltori e ostacolano lo sviluppo agricolo nel Meridione. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e sicurezza per i consumatori italiani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dire basta agli inganni del codice doganale che sottraggono reddito e opportunità di lavoro e sviluppo all’agricoltura del Meridione e chiedere un’etichettatura all’Europa per dare trasparenza e sicurezza agli acquisti dei cittadini. Sono alcuni dei temi principali al centro della mobilitazione che mercoledì 4 marzo vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti in assemblea a Napoli assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli. Interverrà anche il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti chiama a raccolta migliaia di agricoltori a Napoli: “Basta inganni sul codice doganale, etichette chiare subito” Codice doganale: su proposta di Coldiretti Calabria, il Consiglio regionale chiede la revisioneÈ partita da Coldiretti Calabria la richiesta che ha portato il Consiglio regionale della Calabria, primo in Italia, ad approvare un ordine del... Leggi anche: Origine in etichetta: Coldiretti Bergamo chiede ai Comuni di attivarsi per modificare il Codice Doganale Altri aggiornamenti su Coldiretti chiama. Temi più discussi: Etichette sotto accusa, Coldiretti chiama a raccolta i 312 sindaci torinesi per difendere il vero Made in Italy; L’export vola in Maremma. Ma il ’falso’ raddoppia. Coldiretti chiede tutele; Centinaia di aziende in ginocchio, 300 milioni non bastano: Coldiretti Calabria chiama il Governo · LaC News24. Etichette sotto accusa, Coldiretti chiama a raccolta i 312 sindaci torinesi per difendere il vero Made in ItalyAppello ai Comuni per cambiare le regole europee sull’origine dei prodotti: Basta trasformazioni minime per dire che un alimento è italiano ... giornalelavoce.it Made in Italy agroalimentare. Coldiretti: alziamo le difese. E chiama a raccolta i sindaciRafforzare la tutela del Made in Italy agroalimentare, garantire trasparenza ai consumatori e tutelare il reddito degli agricoltori. Sono gli obiettivi della nuova iniziativa di Coldiretti per ... ilgiorno.it «Centinaia di aziende in ginocchio, 300 milioni non bastano»: Coldiretti Calabria chiama il Governo x.com MACERATA - All'indomani del Consiglio comunale che ha varato la commissione d'inchiesta sulla vicenda, il sindaco "chiama" Coldiretti, Comuni, associazioni e realtà economiche e sociali del territorio. «Un dialogo vero, trasparente e inclusivo: i numeri dimo - facebook.com facebook