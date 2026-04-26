Col caldo arrivano le zecche i consigli per proteggere i bambini

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, torna il problema delle zecche, insetti che possono rappresentare un rischio per la salute dei bambini. È importante conoscere i metodi di prevenzione e le precauzioni da adottare durante le attività all'aperto, specialmente in zone verdi o boschive. Le zecche sono più attive in questa stagione e possono trasmettere malattie, rendendo essenziale prestare attenzione a comportamenti di sicurezza.

Con l’arrivo della primavera e dei primi caldi torna attuale il tema della prevenzione contro le zecche. Un fenomeno che non riguarda solo la maggiore esposizione all’aria aperta, ma affonda le radici in precise dinamiche biologiche. A fare chiarezza a LaSalute di LaPresse è Stefania Bernardi, pediatra infettivologa e responsabile delle Malattie infettive dell’Ospedale Bambino Gesù. La biologia delle zecche. Parassiti simili a piccoli ragni, le zecche trovano il loro habitat ideale in condizioni di umidità. “La zecca si riproduce e si moltiplica nel periodo umido, mentre d’inverno va in un ciclo di stasi biologica ”, spiega la dottoressa Bernardi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Col caldo arrivano le zecche, i consigli per proteggere i bambini Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo Notizie correlate Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo(Adnkronos) – Italia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Meteo, sole e caldo fino a domenica: poi arrivano le piogge? Cosa sapere Sole e temperature fino a 29°C in Italia sabato 25 e domenica 26 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta, paura ma nessun danno; Ponte del 25 aprile col caldo: fino a 27°C in Italia, poi arriva il maltempo; Maggio parte con il FREDDO insolito e poi svolta verso il CALDO d’Estate; ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza Insieme per la sicurezza stradale: coinvolti 650. Col caldo arrivano le zecche, i consigli per proteggere i bambiniCome prevenire e trattare le punture di zecche nei bambini: i consigli dell’esperta. lapresse.it Maggio parte con il FREDDO insolito e poi svolta verso il CALDO d’EstateNelle ultime settimane abbiamo presentato le varie novità inerenti le proiezioni mensili di Maggio. Novità orientate in direzione del caldo, verso quel ... meteogiornale.it Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo x.com Caro Federico, ci sono grazie che arrivano subito, a caldo. E poi ce ne sono altri che hanno bisogno di qualche ora, perché prima bisogna lasciar sedimentare tutto: l’orgoglio, le immagini di una stagione intera, i volti dei ragazzi, il rumore del campo, quello ch - facebook.com facebook