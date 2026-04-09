Catanzaro caccia i ruderi | piano shock per salvare il centro storico

L’amministrazione comunale di Catanzaro ha annunciato l’avvio di un piano di monitoraggio degli edifici fatiscenti nel centro storico. L’obiettivo è individuare e intervenire su strutture decadenti e pericolanti, con l’intento di migliorare le condizioni di sicurezza e di vivibilità dell’area centrale. La misura riguarda specificamente i ruderi e le costruzioni abbandonate che si trovano nel cuore della città.

L’amministrazione di Catanzaro avvia un piano di monitoraggio degli immobili fatiscenti nel cuore della città per restituire dignità e sicurezza al centro storico. L’iniziativa, coordinata dalla consigliera Daniela Palaia, prevede una mappatura sistematica delle strutture degradate attraverso un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Architetti. La decisione di intervenire nasce da eventi recenti che hanno evidenziato la fragilità di alcuni edifici, in particolare dopo il crollo avvenuto in via Carlo V e la successiva rimozione di una costruzione che rappresentava un pericolo per i cittadini. Questi episodi hanno accelerato la necessità di un censimento puntuale delle criticità urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro caccia i ruderi: piano shock per salvare il centro storico Leggi anche: Catanzaro: Forza Italia attacca il piano centro storico, “solo promesse” e distrazione dall’incapacità amministrativa. Piccoli Comuni: al via il piano shock per salvare i servizi pubbliciIl Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato un piano di reclutamento centralizzato per potenziare i comuni italiani con meno di 5. Catanzaro, ultimo sforzo prima della sosta. In C calabresi a caccia di puntiLa concentrazione per l'ultimo appuntamento, prima della sosta per le nazionali. Il Catanzaro va a Empoli con una consapevolezza diversa, legata ovviamente agli ultimi risultati. Nove punti nelle ... rainews.it Catanzaro, in attesa della diretta Rai è caccia agli artisti per gli autografiC'è grande attesa per la serata di spettacolo con il concertone Rai in diretta tv da Catanzaro. Sul lungomare tanta gente, a caccia di autografi e foto con gli artisti. Mentre Marco Liorni si dedica ... rainews.it