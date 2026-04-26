Un'operazione antidroga che coinvolge container tra Italia e Brasile si trova attualmente in stallo a causa di procedimenti giudiziari aperti in entrambe le nazioni. La situazione ha bloccato le indagini e le attività di verifica sui container sospetti, lasciando in sospeso le azioni contro il traffico di cocaina. La gestione delle merci tra rotte marittime e porti rimane in attesa di sviluppi giudiziari che possano sbloccare la situazione.

? Cosa sapere Processi tra Italia e Brasile bloccano l'operazione contro il traffico di Assisi.. Lo stallo giudiziario permette la gestione dei container tra rotte marittime e porti.. L’impero transoceanico di Nicola Assisi, gestito tra porti e rotte commerciali per il traffico di cocaina, affronta oggi un blocco giudiziario che coinvolge l’Italia e il Brasile nei processi italo-brasiliani. Le indagini delineano un profilo criminale capace di muoversi con estrema fluidità tra i container dei grandi scali marittimi e le residenze di lusso, superando la vecchia immagine della malavita legata ai simboli arcaici del potere. La strategia del boss si è evoluta verso una gestione invisibile ma capillare delle merci illegali, trasformando i flussi logistici internazionali in arterie per il narcotraffico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina tra i container: lo stallo giudiziario blocca l’impero di Assisi

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