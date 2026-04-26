Cmb trionfo totale | 22 vittorie di fila e record di stagione

La squadra locale ha concluso la stagione regolare con una vittoria netta, battendo la Lazio 5-0 al PalaSaponara di Salandra. Con questa vittoria, ha raggiunto la ventiduesima consecutiva, stabilendo il record stagionale. La serie positiva consente ora di prepararsi ai prossimi play-off contro il Cagliari. La partita è stata giocata davanti a un pubblico presente nel palazzetto lucano.

? Cosa sapere Il Cmb batte la Lazio 5-0 al PalaSaponara di Salandra chiudendo la stagione regolare.. La ventiduesima vittoria consecutiva proietta la squadra lucana verso i play-off contro il Cagliari.. Il Cmb sbaraglia la Lazio con un netto 5-0 al PalaSaponara di Salandra, siglando la ventiduesima vittoria consecutiva e chiudendo la stagione regolare di calcio a 5 femminile con il punteggio pieno. Le ragazze guidate dalla guida tecnica di Neri hanno trasformato il campo lucano nel palcoscenico di una prestazione totalizzante, che non solo consolida il primato in classifica, ma proietta la squadra verso i traguardi più ambiziosi della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cmb, trionfo totale: 22 vittorie di fila e record di stagione Notizie correlate Cmb travolge Molfetta: 5 gol in sequenza e 21 vittorie di filaAl PalaPoli di Molfetta, la capolista Cmb ha imposto il proprio ritmo alla partita contro le padrone di casa, vincendo per 7-3 nella diciannovesima... Bulega domina ad Assen: 13 vittorie di fila e record eguagliatoNicolò Bulega ha sancito la sua supremazia nel terzo round del Mondiale 2026 di Superbike, dominando la seconda gara disputata questo fine settimana...