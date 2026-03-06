Cmb travolge Molfetta | 5 gol in sequenza e 21 vittorie di fila

Al PalaPoli di Molfetta, la squadra capolista ha dominato la partita contro le padrone di casa, vincendo con un risultato di 7-3 nella diciannovesima giornata della Serie A femminile di calcio a 5. Durante l'incontro, la squadra ha segnato cinque gol consecutivi e ha raggiunto così la ventunesima vittoria consecutiva.

Al PalaPoli di Molfetta, la capolista Cmb ha imposto il proprio ritmo alla partita contro le padrone di casa, vincendo per 7-3 nella diciannovesima giornata della Serie A femminile di calcio a 5. La squadra ospite ha dominato l’incontro dopo una prima parte equilibrata, confermando la sua supremazia nel campionato con una ventunesima vittoria consecutiva. L’incontro si è svolto in un’atmosfera elettrica, dove le biancoazzurre hanno mostrato una capacità di reazione immediata dopo essere state messe sotto pressione dalla squadra locale. Fino al decimo minuto del secondo tempo, il risultato era pari sul 2-2, ma successivamente la macchina da guerra della Cmb si è attivata in modo devastante, segnando cinque gol in rapida successione per chiudere definitivamente le speranze avversarie e consolidare il primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

