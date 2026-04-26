Club Arezzo tutto cuore piega Civita Castellana al tie-break

Nel match di Serie B disputato il 26 aprile 2026, il Club Arezzo ha affrontato Civita Castellana nella 24ª giornata. La partita si è conclusa al tie-break, con la squadra di casa che è riuscita a prevalere sulla rivale. La sfida si è giocata tra due formazioni che hanno dato tutto sul campo, portando il punteggio finale a favore di Arezzo.

Arezzo, 26 aprile 2026 – Serie B – 24ª giornata: . Impresa del Club Arezzo che, tra le mura amiche del Palazzetto Maccagnolo, supera per 3-2 Ecosantagata Civita Castellana al termine di una battaglia intensa e combattuta. I ragazzi guidati da coach Morelli conquistano una vittoria pesantissima contro una delle formazioni più accreditate del campionato, dimostrando carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio. Contro ogni pronostico, i “botoli” hanno lottato su ogni pallone, restando sempre agganciati al match anche nei momenti più difficili. Dopo essere finiti sotto 2-1, a seguito di un terzo set perso nettamente, i neroamaranto hanno avuto la forza di reagire, ritrovando ordine e qualità nel gioco e trascinando la sfida al tie-break.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Club Arezzo tutto cuore piega Civita Castellana al tie-break Notizie correlate Terni Volley riscatta il debutto di Camardese: vittoria al tie-break su Castellana Grotte, riaperta lotta salvezza.La Terni Volley Academy ha strappato un punto di vitale importanza nella lotta per la salvezza del campionato, superando al tie-break la Castellana... Leggi anche: Serie A3, Domotek continua la sua corsa vincente: Terni si piega solo al tie break Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pallavolo - In un PalaOlivo in festa per la Coppa Italia la Maury's Com Cavi Tuscania ospita il Club Arezzo; Enologia, teorica e pratica - Parte seconda di Guido Fatucchi, il libro; Arezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord!; L’Ecosantagata vince al tie-break contro Camaiore. Club Arezzo tutto cuore piega Civita Castellana al tie-breakImpresa del Club Arezzo che, tra le mura amiche del Palazzetto Maccagnolo, supera per 3-2 Ecosantagata Civita Castellana al termine di una battaglia intensa e combattuta. I ragazzi guidati da coach Mo ... today.it Pallavolo, netta vittoria per il Club Arezzo: 3-0 su Massa CarraraArezzo, 22 marzo 2026 – Netta vittoria per il Club Arezzo: 3-0 su Massa Carrara. Il risultato 20^ Giornata Serie B Club Arezzo. Importante successo interno per il Club Arezzo, che davanti al pubblico ... lanazione.it L’Ecosantagata Civita Castellana cede al tie-break 3-2 contro il Club Arezzo Leggi: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/lecosantagata-civita-castellana-cede-al-tie-break-3-2-club-arezzo/ - facebook.com facebook