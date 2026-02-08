Terni Volley riscatta il debutto di Camardese | vittoria al tie-break su Castellana Grotte riaperta lotta salvezza

La Terni Volley riesce a riscattarsi dopo il risultato del debutto di Camardese. I padroni di casa vincono al tie-break contro Castellana Grotte, riaccendendo le speranze di salvezza. La partita è stata dura, ricca di emozioni e colpi di scena, e alla fine la vittoria permette alla Terni di restare in corsa nel campionato.

La Terni Volley Academy ha strappato un punto di vitale importanza nella lotta per la salvezza del campionato, superando al tie-break la Castellana Grotte con il punteggio di 3-2 in una partita combattuta e ricca di colpi di scena. L'incontro, disputato questo domenica 8 febbraio 2026, in un contesto meteorologico avverso con pioggia battente e venti a 2 nodi provenienti da Est-Sud-Est, rappresenta una svolta significativa per la squadra umbra, guidata ora dal neo-allenatore coach Camardese, al suo debutto ufficiale sulla panchina. La vittoria consente ai ternani di riaprire le speranze di mantenere la categoria, avvicinandosi a Galatone, attualmente in zona retrocessione.

