Serie A3 Domotek continua la sua corsa vincente | Terni si piega solo al tie break

La Domotek conquista la quarta vittoria consecutiva grazie a un match combattuto contro Terni, che resiste fino al tie break. La squadra di casa imposta il ritmo fin dall’inizio, ma gli ospiti non mollano e mettono in crisi le aspettative. Il pubblico del PalaCalafiore sostiene con entusiasmo ogni punto, rendendo l’atmosfera ancora più intensa. Alla fine, la differenza la fa la determinazione e la tenacia delle due formazioni. La sfida prosegue nel prossimo appuntamento.

Laganà, sempre lui, la risolve per il 15 a 13. La partita si chiude 3-2. Gli amaranto di mister Polimeni fanno festa in vetta e si preparano al Big Match di Gioia del Colle del prossimo turno La Domotek vince ancora, davanti al grande pubblico del PalaCalafiore ma, servirà il tie break per avere ragione della mai doma avversaria. La migliore Terni dell’anno mette in seria difficoltà la Domotek che concede un punto ai mai domi avversari. La capolista, supera anche il momento di difficoltà e vince una gara combattutissima vinta al quinto e decisivo set. Onore alla mai doma formazione umbra trascinata da un Biasotto al top e dal condottiero Martinez. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

