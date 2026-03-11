Energia Rse | Grazie a smart grid sistema elettrico più sicuro e resiliente ed energia meno cara

L'azienda Rse ha annunciato che grazie alle smart grid il sistema elettrico italiano è diventato più sicuro e resistente, consentendo anche di ridurre i costi dell’energia. La notizia arriva da Roma, dove si sottolinea il ruolo dell’innovazione tecnologica nel miglioramento delle reti di distribuzione. La comunicazione evidenzia come queste migliorie abbiano portato benefici tangibili per il settore energetico nazionale.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “L'Italia è leader nell'innovazione del sistema elettrico e con oltre due milioni di punti di generazione e più di 700 mila sistemi di accumulo sul territorio nazionale è essenziale per il nostro paese assicurare una gestione intelligente della rete elettrica, anche attraverso l'impiego dell'Intelligenza Artificiale”. Ad affermarlo è l'amministratore delegato Rse, Franco Cotana, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma, con i saluti istituzionali del Presidente del Gse Alfredo Maria Becchetti, per il ritorno in Italia, dopo oltre dieci anni e sotto il coordinamento mondiale di Rse, dell'Executive Commette di Isgan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

