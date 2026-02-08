Nella classifica Radio di Earone, Bruno Mars conquista il primo posto con “I Just Might”, superando Ernia. Il cantante americano continua il suo successo, mentre in classifica si mantengono anche artisti come Annalisa. Bresh, invece, sale alla decima posizione con “Introvabile”, due settimane dopo il suo debutto. La top ten si conferma ricca di ritorni e brani che continuano a dominare le radio e le piattaforme streaming.

Si rimescolano le carte nella Classifica Radio stilata da Earone, dove nella top ten figurano grandi ritorni e si consolidano le posizioni di brani che stanno dominando l’ AirPlay e le piattaforme streaming, come Bruno Mars, Annalisa ed Ernia A due settimane dalla sua pubblicazione, Introvabile di Bresh, che sale dalla #12 alla #10. Il brano dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all’interno di una relazione. In discesa Tiziano Ferro con Sono Un Grande, che passa dalla #4 alla #9. Il brano che da il nome al nuovo lavoro in studio è il terzo singolo estratto e segue il successo di Cuore Rotto e Fingo & Spingo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, continua il successo di Bruno Mars: supera Ernia e si prende il primo posto con “I Just Might”

Approfondimenti su Bruno Mars Annunciato

Nella quarta settimana del 2026, la Classifica Radio di Earone vede un cambio al vertice, con Ernia che conquista il primo posto con “Berlino”, spodestando Annalisa.

Bruno Mars torna in vetta alle classifiche con il suo nuovo singolo,

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bruno Mars Annunciato

Argomenti discussi: Ernia, tra vetta della classifica radio e tour nei palazzetti: il punto sui biglietti; La classifica combinata delle canzoni di maggior successo – Settimana 5 del 2026; Hug Yourself - KAMRAD; Radio DeeJay prima nell’AQH. Ottimi risultati anche per Radio Capital e Radio m20.

Classifica radio 30 gennaio – 5 febbraio 2026: Bruno Mars primo con I Just Might, Ernia scende al secondo postoBruno Mars conquista la vetta della classifica EarOne Airplay Radio con I Just Might. Ernia scende al secondo posto con Berlino. La top 10 della settimana 6. lifestyleblog.it

Audiradio 2025, i dati annuali e del quarto trimestre: la classifica delle radio più ascoltate in ItaliaAudiradio 2025: i dati ufficiali annuali e del quarto trimestre con la classifica completa delle radio più ascoltate in Italia. RTL 102.5 leader nel GMI, Radio Deejay prima nell'AQH. lifestyleblog.it

Classifiche italiane. Online la classifica dei brani più trasmessi della settimana nelle radio italiane secondo EarOne. facebook