classifica album salmo entra direttamente al primo posto seguito da blanco

Nella classifica degli album dal 3 al 9 aprile, Salmo entra direttamente al primo posto, seguito da Blanco e Geolier. Il podio è composto esclusivamente da artisti italiani, con una rotazione rispetto alla settimana precedente. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming delle ultime settimane, offrendo una panoramica aggiornata delle preferenze del pubblico musicale.

La Classifica Album elaborata sui dati dal 3 al 9 aprile ha un podio tutto nuovo e completamente composto da artisti, sul quale troviamo Salmo, Blanco e Geolier. Comuni Mortali di Achille Lauro è stabile alla #10. Il settimo lavoro in studio dell’artista capitolino è arrivato a cinque anni da Lauro, ed è stato certificato doppio disco di platino. Pubblicato nell’aprile 2025 l’album è arrivato a sorpresa pochi giorni dopo un secret show realizzato nel centro di Roma dove ha presentato i nuovi brani, tra i quali il singolo Amor. Mantiene la posizione raggiunta la settimana precedente anche La Bellavita di Artie 5ive, che ritroviamo alla #9. L’album è stato pubblicato nel marzo dello scorso anno, ha debuttato la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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“ARIRANG” dei BTS passa una 3ª settimana consecutiva nella top 10 della classifica italiana degli album FIMI al No. 7 Inoltre resta in top 5 sulla classifica “CD, vinili e musicassette” della FIMI al No. 4 CONGRATULAZIONI BTS #BTS_ARIR x.com