Nella classifica della Coppa Italia delle regioni femminile 2026, Eleonora Camilla Gasparrini si conferma in prima posizione dopo cinque tappe. La 35esima edizione del Gran Premio della Liberazione si è conclusa ieri con il successo della ciclista svizzera Jasmin Liechti.

Si è conclusa ieri con la vittoria della svizzera Jasmin Liechti l’edizione numero 35 del Gran Premio della Liberazione. La corsa italiana è stata anche il quinto appuntamento della stagione della Coppa Italia delle regioni femminili 2026, assegnando punti pesanti nel circuito organizzato dalla Lega del Ciclismo professionistico. Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), quarta ieri nel GP Liberazione, ha così potuto guadagnare punti importanti nella classifica dedicata. La diciannovenne si trova ora al sesto posto mentre in vetta c’è sempre Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ). Il Team emiratino occupa le prime tre posizioni con Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini all’inseguimento della compagna di squadra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa Italia delle regioni femminile 2026: Eleonora Camilla Gasparrini rimane in testa dopo cinque appuntamenti

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