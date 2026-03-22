Ciclismo femminile Eleonora Gasparrini in testa alla Coppa Italia delle Regioni
Cambia volto la classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada dopo la terza prova: Eleonora Gasparrini balza in testa alla generale con 44 punti, contro i 38 di Elisa Longo Borghini. Nella graduatoria riservata alle giovani, invece, Gaia Segato, della Vini Fantini BePink, consolida il primato con 70 punti, davanti ad Eleonora Ciabocco, seconda a quota 35. Nella classifica delle scalatrici allunga Silvia Persico, che svetta a quota 45 punti, precedendo Elisa Longo Borghini, seconda con 40, mentre la stessa Longo Borghini resta al comando della graduatoria della combattività, nella quale primeggia con 50 punti. COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Approfondimenti e contenuti su Eleonora Gasparrini
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La pienontese Eleonora Gasparrini terza nella Milano Sanremo femminile x.com
#coppaitaliadelleregioni @eleonora_gasparrini sul podio della #sanremowomen 1 - Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) - 156 km in 3h47'17" alla media di 41.182 km/h 2 - Noemi Ruegg (EF Education - Oatly) s.t. 3 - Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ facebook