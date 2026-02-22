Il boss Augusto Bianco resta al 41 bis

Augusto Bianco, leader del clan dei Casalesi, rimane in isolamento totale per motivi di sicurezza. La decisione deriva dalla valutazione dei servizi di intelligence, che hanno evidenziato rischi elevati legati alla sua presenza in carcere. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la misura restrittiva. La decisione si basa su elementi raccolti negli ultimi mesi, che indicano una possibile comunicazione con altri esponenti criminali. La sua permanenza al 41 bis durerà ancora a lungo.

La Cassazione ha annullato il ricorso presentato dal boss dei Casalesi: "Non è cambiata la capacità di avere contatti col clan di appartenenza" Augusto Bianco, elemento di spicco del clan dei Casalesi resta al 41 bis. E’ quanto stabilito dalla settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Francesco Centofanti, che si è pronunciata contro il ricorso presentato avverso l’ordinanza dl tribunale di sorveglianza di Roma. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo del 62enne boss casalese, avverso la proroga del regime detentivo speciale del 41 bis deliberato nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Stop all'ergastolo "bianco" e al 41 bis per il boss Filippo Guttadauro, ma deve scontare altri 4 mesiFilippo Guttadauro, boss mafioso, ha ottenuto la fine dell’ergastolo “bianco” e del regime 41 bis, pur rimanendo in carcere per altri quattro mesi.

Roma, boss dei narcos albanesi al 41 bisA Roma, Elvis Demce, considerato il leader dei narcos albanesi, è stato sottoposto al regime di carcere duro del 41 bis.

