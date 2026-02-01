Letizia non abita qui al Piccolo arriva sul palco una commedia

Al Piccolo di Jesi va in scena oggi alle 17,30 una commedia che racconta le vite di sei ragazzi che condividono un appartamento. Tra amori, ossessioni, paure e nevrosi, la pièce mette in scena le loro storie e le difficoltà di vivere insieme in un ambiente piccolo e complicato.

Sei ragazzi che convivono nello stesso appartamento fra amori, ossessioni, paure e nevrosi. Si intitola " Letizia non abita qui ", la commedia in scena al Piccolo di Jesi oggi (ore 17,30). Scritto da Leonardo Accattoli, per la regia di quest'ultimo e di Rebecca Liberati, lo spettacolo ha come protagonisti sei giovani che (con)vivono in un monolocale condividendo con non poche difficoltà amori, ossessioni, paure e nevrosi. Le giornate di Alessandro trascorrono a fatica tra sbronze e tentativi vani di riconquistare Carmen, che invece sembra fregarsene presa com'è dai mille hobby che nascono e muoiono in pochi minuti.

