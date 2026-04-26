Civitanova ladro incastrato dalle telecamere torna al bar chiede scusa e riconsegna i soldi

A Civitanova, un ladro che era stato ripreso dalle telecamere mentre derubava un bar è tornato sul luogo del fatto. Dopo aver riconosciuto le proprie azioni, si è presentato al bar, ha chiesto scusa e ha restituito i soldi rubati. La vicenda si è conclusa con un gesto di resa e il rispetto delle procedure previste dalla legge.

CIVITANOVA C’è un lieto fine per la vicenda che ha visto come protagonista, e anche vittima, il titolare del Caffè Servidei di via Saragat a Fontespina. Il ragazzo che aveva trafugato dalla cassa 200 euro è tornato al locale, ha riconsegnato la somma e si è scusato personalmente con Marco Servidei, l’esercente che aveva denunciato via social il furto subito. Aveva infatti pubblicato un breve video delle immagini delle telecamere interne del suo locale nelle quali si vedeva il giovane sporgersi dal bancone, aprire la cassa ed arraffare velocemente alcune banconote. La vicenda Frequentando il bar, è stato riconosciuto dal titolare che ha scritto anche il suo nome e cognome invitandolo a restituire i soldi.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, ladro incastrato dalle telecamere torna al bar, chiede scusa e riconsegna i soldi Notizie correlate Cremona, assalto al bar di notte: ladro in fuga con alcolici e denaro. Incastrato dalle telecamereCremona, 7 marzo 2026 - Bottiglie di alcolici e qualche decina di euro rubati in un bar di via Mantova. Il ladro in azione al bar. Filmato dalle telecamereSi sporge dietro il bancone, apre la cassa e arraffa qualche banconota da cinquanta euro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Civitanova, ladro incastrato dalle telecamere torna al bar, chiede scusa e riconsegna i soldi; Il ladro in azione al bar. Filmato dalle telecamere; Il ladro in azione al bar Filmato dalle telecamere. Civitanova, ladro incastrato dalle telecamere torna al bar, chiede scusa e riconsegna i soldiCIVITANOVA C’è un lieto fine per la vicenda che ha visto come protagonista, e anche vittima, il titolare del Caffè Servidei di via Saragat a Fontespina. Il ragazzo che ... corriereadriatico.it Il ladro in azione al bar. Filmato dalle telecamereIl fatto avvenuto mercoledì sera al bar Servidei. Ma ci sarebbero stati altri casi. Il titolare: Aspetto che torni a restituire i soldi, altrimenti lo denuncerò. msn.com Il Mare in Fiore a Civitanova Marche Nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile 2026, il Lungomare Piermanni di Civitanova Marche ospiterà l'evento "Il Mare in Fiore". Una mostra mercato interamente dedicata al tema floreale e alle curiosità. Dettagli dell'iniziati - facebook.com facebook