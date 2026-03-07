Cremona assalto al bar di notte | ladro in fuga con alcolici e denaro Incastrato dalle telecamere

Nella notte, un ladro ha assaltato un bar in via Mantova a Cremona, riuscendo a portare via bottiglie di alcolici e circa una cinquantina di euro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i movimenti dell'uomo, che si è dato alla fuga poco dopo il colpo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

Cremona, 7 marzo 2026 - Bottiglie di alcolici e qualche decina di euro rubati in un bar di via Mantova. E’ il magro bottino di un furto con scasso messo in atto nella tarda serata di giovedì da un 54enne, senza fissa dimora, individuato e denunciato nel giro di 24 ore dai carabinieri. Intorno alle ore 23.30, l’uomo si è introdotto all'interno del locale dopo averne infranto una vetrata, per poi dileguarsi portando con sé svariate bottiglie di alcolici e arraffando i pochi contanti contenuti nel registratore di cassa. La risposta dei Carabinieri è stata immediata ed efficace. Grazie a una rapida attività di indagine condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona, il ladro è stato identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

