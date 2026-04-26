Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione in una villa della prima periferia, scoprendo una raffineria di cocaina. L'intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla denuncia di alcune persone coinvolte. L'episodio ha riproposto il fenomeno dello spaccio di droga, con particolare attenzione alla diffusione di cocaina, che negli ultimi anni ha visto un aumento nelle aree urbane.

E’ allarme cocaina. L’ultimo blitz messo a segno dai carabinieri, in una villa della prima periferia che ospitava una vera e propria raffineria dello stupefacente, riaccende l’attenzione sul problema dello spaccio e di conseguenza del consumo di droga e in particolare di cocaina. L’operazione compiuta mercoledì dai militari ha permesso di sequestrare circa 7,4 kg lordi di cocaina (fra quella già lavorata e quella ancora in pasta grezza) e di arrestare tre persone: un uomo e una donna rumeni di 27 e 47 anni, e un colombiano 44enne. Poco più di un anno fa finì in manette un ristoratore folignate sorpreso con oltre 60 chili di cocaina. Ma dove...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città “neo-capitale“ della cocaina. Dal piccolo spaccio alla raffineria

Cocaina al bar di fronte allo stadio Bentegodi: spaccio durante le partite

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Temi più discussi: Città neo-capitale della cocaina. Dal piccolo spaccio alla raffineria; Il Papa fra i carcerati dell’Africa: investire sulla dignità di ogni uomo; Il Chicago Boy al contrario; Trianon Viviani il carismatico neo direttore Pierpaolo Sepe: spazio ai giovani under 35.

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