Così la cocaina arrivava a Milano dal Perù con la cera d' api | smantellata raffineria

Le forze dell'ordine hanno intercettato un carico di cera d’api proveniente dal Perù che, a prima vista, sembrava destinato a scopi industriali. Tuttavia, durante i controlli, è stata scoperta la presenza di cocaina contaminata nel materiale. L’operazione ha portato all’arresto di sei persone coinvolte e alla distruzione del traffico di droga. La raffineria improvvisata è stata smantellata dalle autorità.

L'operazione ha portato a sei fermi d'indiziato di delitto per importazione e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente Sembrava "solo" cera d'api. Ma era contaminata da cocaina. È iniziata così, con quello che appariva come innocuo carico di cera d'api proveniente dal Sudamerica, l'operazione che ha portato carabinieri e polizia di Stato a intercettare un carico di droga dal Perù e a eseguire sei fermi di indiziato di delitto. L'ingegnoso metodo di occultamento è stato scoperto dai militari dell'Arma e della polizia di Stato in una maxi-operazione che ha smantellato un canale di importazione internazionale dal Perù, arrivando a una raffineria rudimentale nel Novarese.

