Città di Fasano ko al Bisceglia | la Real Normanna colpisce nella ripresa

Da brindisireport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Non basta un buon primo tempo per i biancazzurri, che al “Bisceglia” subiscono due reti a inizio di ripresa, cedendo per 2-0 alla Real Normanna nel match valido per la 33esima giornata della Serie D-Girone H.Pronti via e la gara si accende subito: dopo appena trenta secondi i campani si.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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