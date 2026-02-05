Serie A Gold | Junior Fasano sfida il Merano nella ripresa del campionato

Dopo settimane di pausa, il campionato di Serie A Gold riparte con la sfida tra Junior Fasano e Merano. La lunga attesa si è conclusa e ora si riprende a giocare, con le squadre pronte a scendere in campo nel weekend. I giocatori si preparano a dare il massimo, mentre i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà questa ripresa.

FASANO - Va in archivio la lunga pausa invernale, caratterizzata dagli Europei vinti dalla Danimarca, con la positiva partecipazione dell'Italia, e può così ripartire la Serie A Gold, con il weekend alle porte che sarà interessato dalla terza giornata di ritorno. Nell'occasione la Junior Fasano.

