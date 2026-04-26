Circa 150 nostalgici si sono radunati a Predappio per commemorare la morte di Benito Mussolini
Circa 150 persone si sono riunite a Predappio per ricordare Benito Mussolini, in un evento che si tiene regolarmente. La commemorazione si è svolta nel contesto delle discussioni recenti legate a un convegno di Forza Nuova tenutosi ieri nella stessa località. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, senza incidenti registrati. La giornata è passata senza ulteriori sviluppi o interventi ufficiali.
Dopo le polemiche legate al convegno di Forza Nuova di ieri, si è svolta a Predappio la consueta commemorazione della morte di Benito Mussolini. In base al resoconto dell'Ansa, hanno partecipato circa 150 nostalgici alla manifestazione che commemora la morte del Duce avvenuta il 28 aprile 1945.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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