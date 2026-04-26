Circa 150 nostalgici si sono radunati a Predappio per commemorare la morte di Benito Mussolini

Circa 150 persone si sono riunite a Predappio per ricordare Benito Mussolini, in un evento che si tiene regolarmente. La commemorazione si è svolta nel contesto delle discussioni recenti legate a un convegno di Forza Nuova tenutosi ieri nella stessa località. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, senza incidenti registrati. La giornata è passata senza ulteriori sviluppi o interventi ufficiali.