Cinque reti a Crotone e il Latina si congeda con il sorriso dal campionato

Nell'ultima giornata di campionato, il Crotone ha vinto con cinque reti contro il Latina, che si è congedato con un sorriso. La partita ha concluso una stagione difficile per il team ospite, lasciando spazio a riflessioni future. La sfida si è svolta in un contesto di risultati contrastanti, segnando l’epilogo di un percorso caratterizzato da momenti complicati per entrambe le formazioni.

Una goleada tanto lontana dalla corde del Latina, quanto opportuna all'ultima giornata, conclude a Crotone una stagione contrariata sulla quale ci sarà tutto il tempo per riflettere. Spensieratezza da ambo le parti, con obiettivi già in tasca, giustificano un 2-5 divertente, nonostante una.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Lega Pro 38esima giornata girone C chiusura di stagione mortificante per il Crotone sconfitto 2-5 dal LatinaLega Pro girone C 38esima giornata il Crotone subisce la settima sconfitta casalinga (tredicesima in totale) in rimonta tra il primo e secondo tempo... Dal 1982 fino al traguardo dei 72 anni. Enea, il ’medico per sempre’, si congedaCorreva l’anno 1982 quando "al posto dello stimato dottor Brunella, arrivò a Pergola un bel giovane medico che per tutti questi anni si è preso cura... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cinque reti a Crotone e il Latina si congeda con il sorriso dal campionato; Calcio – Serie C: Latina chiude la stagione con 5 gol al Crotone; Crotone-Latina 2-5, Volpe: Non sempre vincono i più forti; Bella vittoria del Crotone col Casarano con le reti di Zunno e Musso. #VeneziaEmpoli L'Empoli è la squadra che ha segnato più gol a seguito di un cross in questo campionato, 14 (quattro in trasferta). Il Venezia ha invece realizzato cinque reti da questa situazione di gioco nel torneo in corso: più solo di Mantova (quattro) e Ces x.com Due pescatori di frodo sorpresi dalla guardia costiera, sequestrate reti da posta. Controlli sul litorale fermano. Rimossi 500 metri di reti e cinque cogolli #ANSA - facebook.com facebook