Cinque maratone in meno di un anno | l' impresa di un' atleta sacilese in Emilia Romagna
Una donna di 55 anni di Sacile ha completato cinque maratone in meno di un anno nella regione Emilia Romagna. Questa impresa rappresenta un risultato significativo per l’atleta, che ha partecipato a tutte le gare in un periodo di tempo relativamente breve. La sequenza di queste maratone si inserisce tra le numerose competizioni che si tengono nel territorio regionale. La sua performance è stata segnalata come un risultato notevole nel panorama locale.
Impresa storica per la 55enne sacilese Clementina Polese. L'atleta, in meno di un anno, è riuscita a completare le cinque maratone dell'Emilia Romagna. Tappe che le hanno permesso di conquistare la medaglia ufficiale del circuito HypER-5. Solo altre tre donne sono riuscite a realizzare un simile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Imprenditoria, in Emilia-Romagna un’impresa su cinque è guidata da una donna: 8 mila in provinciaIl report di Confartigianato, diffuso per l’8 marzo, evidenzia la vitalità dell’imprenditoria femminile: oltre 8 mila imprese guidate da donne sul...
Leggi anche: Sempre più badanti, meno colf: in Emilia-Romagna un esercito di quasi 70 mila lavoratori domestici