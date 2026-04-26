Cinque maratone in meno di un anno | l' impresa di un' atleta sacilese in Emilia Romagna

Una donna di 55 anni di Sacile ha completato cinque maratone in meno di un anno nella regione Emilia Romagna. Questa impresa rappresenta un risultato significativo per l’atleta, che ha partecipato a tutte le gare in un periodo di tempo relativamente breve. La sequenza di queste maratone si inserisce tra le numerose competizioni che si tengono nel territorio regionale. La sua performance è stata segnalata come un risultato notevole nel panorama locale.