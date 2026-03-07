Imprenditoria in Emilia-Romagna un’impresa su cinque è guidata da una donna | 8 mila in provincia

In Emilia-Romagna, circa un’impresa su cinque è gestita da donne, con circa 8.000 imprese femminili presenti nella provincia. Questa informazione deriva da un report diffuso dall’ufficio studi di Confartigianato Emilia Romagna in occasione dell’8 marzo. I dati evidenziano la presenza di donne imprenditrici nel territorio regionale, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Il report di Confartigianato, diffuso per l’8 marzo, evidenzia la vitalità dell’imprenditoria femminile: oltre 8 mila imprese guidate da donne sul territorio provinciale In occasione dell’8 marzo, l’ufficio studi di Confartigianato Emilia Romagna ha diffuso un report sull’imprenditoria femminile. Il segretario di Confartigianato di Forlì, Mauro Collina, illustra quanto emerso “nel 2025 il mercato del lavoro ha manifestato segnali di stabilizzazione dopo una lunga fase espansiva. Le più recenti rilevazioni indicano un aumento di 62 mila occupati, pari al +0,3%, interamente imputabile alle donne occupate che sono 97 mila in più, mentre gli uomini occupati sono in flessione dello 0,3%. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cna, l’impresa parla al femminile: ad Arezzo quasi una su quattro è guidata da donneArezzo, 6 marzo 2026 – Cna Arezzo - 8 marzo, l’impresa parla al femminile: ad Arezzo quasi una su quattro è guidata da donne.

"Sportello Virtuale Impresa Donna": istituzioni unite per l'imprenditoria femminileBRINDISI - Nasce lo “Sportello Virtuale Impresa Donna”: istituzioni e Comuni uniti per sostenere l'imprenditoria femminile.

Aggiornamenti e notizie su Imprenditoria in Emilia Romagna....

Temi più discussi: 8 marzo, occupazione femminile in Emilia-Romagna: ancora differenze retributive significative; Le donne motore dell’economia in Emilia-Romagna; Legacoop Emilia-Romagna: 7,9 miliardi di valore e una filiera che rafforza territorio e occupazione; Locazioni brevi: il Governo impugna la Legge dell'Emilia-Romagna.

Le donne motore dell’economia in Emilia-RomagnaIl report diffuso dall’ufficio studi di Confartigianato Emilia-Romagna per l’8 marzo 2025 restituisce un’istantanea sorprendentemente positiva del ... corriereromagna.it

Il nuovo Patto per l’Emilia Romagna piace alla cooperazioneL'Alleanza delle cooperative italiane dell'Emilia-Romagna esprime un giudizio positivo sulla bozza del nuovo Patto per l'Emilia-Romagna (che supera il ... piacenzasera.it

Pronti, partenza, via! Dal 30 maggio al 5 ottobre arriva il nuovo treno diretto Zurigo-Rimini. Farà 9 tappe in Emilia-Romagna lungo la via Emilia: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e poi Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e infine Rimini. Dalla m - facebook.com facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: coperto o molto nuvoloso per nubi basse con temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata. Assenza di precipitazioni. max 12/15°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com