Cinque gol fuori casa Montemarcianese una manita da urlo

Nel match tra Nuova Real Metauro e Montemarcianese, la squadra ospite ha conquistato una vittoria con un punteggio di 5-2, segnando cinque gol fuori casa. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha segnato due reti, mentre la formazione in trasferta ha realizzato cinque gol, con alcuni cambi durante il secondo tempo. La formazione di casa ha schierato vari giocatori, tra cui Fabbri, Codignola, Copa e altri, mentre il Montemarcianese ha fatto entrare diverse sostituzioni nel secondo tempo.

nuova real metauro 2 montemarcianese 5 NUOVA REAL METAURO: Fabbri, Codignola (1’ st Furiassi), Copa, Grossi, Nodari, Pedini, Biagioni, Giuliani (33’ st Cappelli), Boiani (33’ st Esposto), Bracci, Agostini (35’ st Pagnini). All. Ferri. MONTEMARCIANESE: Fabrizzi, Burini (15’ st Formica), Droghini (3’ st Maiorano), Leoni (15’ st Rossetti), Giovagnoli, Lucci, Sabbatini (23’ st Daidone), Gregorini, Pierandrei (25’ st Caprari), Massaccesi, Rosi. All. Profili ARBITRO: Barchetta di Fermo RETI: 9’ pt Sabbatini, 15’ pt Giovagnoli, 19’ pt Agostini, 5’ st Massaccesi, 7’ st Bracci, 22’ st Pierandrei, 31’ st Caprari. Cinque gol della Montemarcianese che chiude con una vittoria il campionato sul campo della Nuova Real Metauro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque gol fuori casa. Montemarcianese, una manita da urlo Notizie correlate Arezzo da urlo: cinque punti di forza e una corsa che fa sognareBurrata con acciughe, paccheri all’astice, frittura croccante e tartufo intufato nel Grand Marnier: roba da palati fini, roba da serate importanti. Dribbling da urlo e primo gol da professionista per Dro: Nizza-Psg 0-4, highlightsIl Psg si riprende la vetta della classifica in Ligue 1 grazie al netto 0-4 rifilato al Nizza. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il record dei marcatori del Liverpool verso i 1.000 gol in trasferta in Premier League; Sant'Angeletti benedice la Jesina: Cinque gol dopo aver rotto la caviglia, desidero tornare in D; La cosa più importante è il Genoa – Fabregas pensa solo al Como nel finale di stagione tra le voci sul Chelsea; Modena, sei punti per il sesto posto di Serie B ma da attacco e difesa serve di più. Cinque gol fuori casa. Montemarcianese, una manita da urloNUOVA REAL METAURO: Fabbri, Codignola (1’ st Furiassi), Copa, Grossi, Nodari, Pedini, Biagioni, Giuliani (33’ st Cappelli), Boiani (33’ st Esposto), Bracci ... msn.com CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA - facebook.com facebook Bologna, oggi con la Roma cominciano le cinque giornate per scrivere un lieto fine x.com