Dribbling da urlo e primo gol da professionista per Dro | Nizza-Psg 0-4 highlights

Il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria per 4-0 contro il Nizza, riacquisendo la vetta della classifica in Ligue 1. Nuno Mendes, Doué, Zaire-Emery e Dro Fernandez hanno segnato i gol, con quest’ultimo che ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti. Dro Fernandez, nato nel 2008 e arrivato dal Barcellona a gennaio, ha segnato con un dribbling spettacolare.

Il Psg si riprende la vetta della classifica in Ligue 1 grazie al netto 0-4 rifilato al Nizza. In gol Nuno Mendes, Doué, Zaire-Emery e soprattutto Dro Fernandez: il talento spagnolo classe 2008, arrivato a gennaio dal Barcellona, segna il suo primo gol tra i professionisti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dribbling da urlo e primo gol da professionista per Dro: Nizza-Psg 0-4, highlights Articoli correlati Leggi anche: Monaco-Psg 2-3: gol e highlights, Balogun bene, Doué meglio! Leggi anche: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo Una raccolta di contenuti su Dribbling da urlo e primo gol da... Discussioni sull' argomento Giampaolo Montesano: il re del dribbling, da Zico esempio di umiltà alle ombre del mondo del calcio anni '80; Da Yildiz a Soulé, i giocatori con più dribbling in Serie A: la top 10; Dribbling 2025/26 - Puntata del 14/03/2026 - Video; Serie A, cercasi qualità: è ultima per dribbling in Europa. Lunghe leve, amante del dribbling e grande visione di gioco,Ferracescu è considerato da molti il più forte giocatore romeno prima dell'arrivo di Popescu e Hagi. Ha legato il suo nome ad un club, l'Arges Pitesti, che per due volte ha condotto al titolo romeno in facebook Solo Yamal avanti a Yildiz 1° Yamal: 115 dribbling riusciti e 62 occasioni da gol create 2° Yildiz: 66 dribbling riusciti e 59 occasioni da gol create #Yildiz #Juventus #SpazioJ x.com