Dribbling da urlo e primo gol da professionista per Dro | Nizza-Psg 0-4 highlights

Da gazzetta.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria per 4-0 contro il Nizza, riacquisendo la vetta della classifica in Ligue 1. Nuno Mendes, Doué, Zaire-Emery e Dro Fernandez hanno segnato i gol, con quest’ultimo che ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti. Dro Fernandez, nato nel 2008 e arrivato dal Barcellona a gennaio, ha segnato con un dribbling spettacolare.

Il Psg si riprende la vetta della classifica in Ligue 1 grazie al netto 0-4 rifilato al Nizza. In gol Nuno Mendes, Doué, Zaire-Emery e soprattutto Dro Fernandez: il talento spagnolo classe 2008, arrivato a gennaio dal Barcellona, segna il suo primo gol tra i professionisti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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