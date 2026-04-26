Cilento furti nelle auto | la Cassazione conferma i domiciliari per un 30enne

La Corte di Cassazione ha confermato i domiciliari per un 30enne di Civitanova Marche accusato di aver commesso furti su autovetture in vari comuni del Cilento. La decisione riguarda il ricorso presentato dall’uomo contro la misura già applicata dal Tribunale di Salerno. L’indagato era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in relazione alla serie di furti nelle auto parcheggiate nella zona.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un trentenne originario di Civitanova Marche accusato di una serie di furti su autovetture parcheggiate in diversi comuni del Cilento, confermando la misura degli arresti domiciliari già disposta dal Tribunale di Salerno.Il caso L’uomo è accusato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Portò un pacco di droga in carcere al figlio durante un colloquio": la Cassazione conferma i domiciliariLa corte di cassazione ha respinto il ricorso di Salvatore Morello, gelese di 61 anni, confermando gli arresti domiciliari disposti nell'operazione... Condannato lo ’chef delle auto’. La Cassazione conferma i due anni per bancarottaÈ stato un volto noto tra concessionarie, ristorazione e sponsorizzazioni culturali.