Cilea Music Express il City Tour Atam si trasforma | a bordo straordinarie esibizioni live

Da reggiotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio, il tradizionale City Tour Atam si trasforma nel “Cilea Music Express”, un’edizione speciale che prevede esibizioni musicali dal vivo durante il viaggio. A bordo del treno, i partecipanti potranno assistere a performance musicali realizzate da artisti che si esibiranno lungo tutto il percorso. L’evento offre un’esperienza diversa rispetto alle consuete visite guidate, unendo il trasporto urbano alla musica dal vivo.

Domenica 3 maggio arriva il “Cilea Music Express”, un’edizione speciale del City Tour Atam che porta la musica dal vivo direttamente a bordo. La novità nasce da un’idea del direttore artistico del Cilea Opera Festival in collaborazione con Infopoint di Atam ed Experience Reggio Calabria.Per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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