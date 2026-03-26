Parma sale a bordo del Riccione Music City | nuovo treno tra turismo e sostenibilità

Da domani, il treno Riccione Music City collega Parma con la Riviera romagnola. Il servizio è stato presentato alla stazione di Bologna e prevede fermate anche nel capoluogo ducale. La novità interessa i collegamenti ferroviari tra queste località, con un focus sulla promozione del turismo e della sostenibilità.

Parma rafforza i collegamenti ferroviari con la Riviera romagnola grazie al nuovo treno Riccione Music City, presentato alla stazione di Bologna e in servizio da domani anche con fermata nel capoluogo ducale. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Riccione in treno”, nato dalla sinergia tra istituzioni, operatori turistici e vettori ferroviari. Il mezzo, parte della flotta regionale di Trenitalia Tper, è un treno a doppio piano con oltre 600 posti a sedere, progettato per garantire comfort, accessibilità e minore impatto ambientale. Dal punto di vista ecologico, il convoglio consente una riduzione dei consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti e utilizza materiali riciclabili fino al 97%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma sale a bordo del "Riccione Music City": nuovo treno tra turismo e sostenibilità Articoli correlati Il nuovo treno Riccione Music City, un convoglio con la livrea personalizzata e dedicata alla Perla VerdeSi consolida la partnership strategica tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper (la società di trasporto ferroviario regionale... Leggi anche: Riccione Music City, arrivano gli Zero Assoluto: live in piazzale Roma