Nel deserto di Atacama, in Cile, è stato installato un super telescopio progettato per individuare pianeti simili alla Terra. Questa regione, nota per essere la più arida del pianeta, permette di osservare il cielo notturno con grande chiarezza. La posizione permette di sfruttare condizioni ottimali per lo studio degli oggetti celesti e di migliorare le possibilità di scoprire nuovi pianeti.

Nel deserto di Atacama, in Cile, il cielo notturno sembra infinito. Considerata la zona più arida della Terra, questa regione offre una delle viste più limpide sull’universo. Ad altitudini superiori ai 3.000 metri, l’ossigeno diventa un lusso, mentre le giornate torride lasciano il posto a notti inesorabilmente fredde. Ma per l’osservazione e l’esplorazione dello spazio, questi oltre 105.000 chilometri quadrati di deserto sono l’ambiente perfetto. Atacama è diventata sede dei più grandi progetti astronomici terrestri del mondo. Tra questi figura uno dei progetti più ambiziosi mai concepiti, l’ Extremely Large Telescope, o ELT. L’impresa da 1,5 miliardi di dollari dell’Osservatorio Europeo Australe dovrebbe essere completata a Paranal nel 2030.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cile, nel deserto di Atacama il super telescopio che può trovare pianeti simili alla Terra

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