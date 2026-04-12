Disabilità odissea a Pasqua per trovare un bagno in centro | Città accogliente non può diventare ' deserto di servizi'

Durante la Pasqua, un residente di Forlì ha vissuto una giornata difficile nel centro della città, impossibilitato a trovare un bagno pubblico o aperto per esigenze personali. La situazione ha evidenziato come alcune aree urbane, considerate generalmente accoglienti, possano risultare prive di servizi di base, creando disagi a chi ha bisogno di assistenza immediata. La vicenda mette in luce le difficoltà affrontate da persone con disabilità o esigenze particolari in momenti di maggiore afflusso.