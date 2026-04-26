Ciclismo nona vittoria del Team Vangi con Tomassini

Nel corso della quarta edizione del Gran Premio San Leolino, disputato il 26 aprile 2026 ad Arezzo, il Team Vangi Tommasini ha ottenuto la sua nona vittoria stagionale. La corsa si è svolta a San Leolino, con Tommasini, conosciuto come Il Pirata, che è riuscito ad imporre la sua leadership e a portare a casa il successo. L’evento è stato anche dedicato al secondo Memorial Romano Rondoni.

San Leolino (Arezzo), 26 aprile 2026 – La quarta edizione del Gran Premio San Leolino - 2° Memorial Romano Rondoni offre al Team Vangi Tommasini Il Pirata il nono successo stagionale. Questa volta lo firma per la prima volta nella stagione Nicolò Tomassini che sul traguardo in salita nella piccola località valdarnese di San Leolino di Bucine ha anticipato gli altri componenti il ristretto drappello di testa, ad iniziare dal suo compagno di squadra Federici, quindi Caruso, Cianti e Luci giunto a una decina di secondi. Una corsa non facile nel suo tracciato quella valdarnese in provincia di Arezzo con 99 partenti dei quali solo in 35 l’hanno portata a termine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, nona vittoria del Team Vangi con Tomassini Notizie correlate Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima “zampata” stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in... Ciclismo, tris del Team Vangi Tommasini a Massa con un allungo finaleMassa, 22 marzo 2026 – Un Memorial Ennio Bongiorni nel segno del Team Vangi Tommasini Il Pirata, che si è aggiudicato i tre traguardi volanti con una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aitor Martinez trionfa al Trofeo Víctor Cabedo: successo per il Team Vangi Tommassini Il Pirata; Roggi in volata fa suo il Giro della Valdigreve; Liberazione Junior – Roma; GRAN PREMIO LIBERAZIONE. DEON SUPERA RODRIGUEZ DELGADO NEGLI ULTIMI METRI. GALLERY. Ciclismo, Vangi show. Il team già a 8 vittorieEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima zampata stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in casa a Calenzano per il Team Vangi Tommasini Il Pirata ... lanazione.it 50' GP Liberazione - Città di Massa. Festa di colori per Turano tra il della festa nazionale, le nozze d'oro della gara ed il rosa del Giro d'Italia. La vittoria sportiva è andata a Luca Gugnino (UC Piasco) su Aitor Martinez (Team Vangi) e Lorenzo Fe - facebook.com facebook