Ciclismo bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo Martinez

A Calenzano il Team Vangi ha conquistato un secondo successo consecutivo grazie all’azione dello spagnolo Aitor Martinez. La gara si è svolta il 15 marzo 2026, con il ciclista che ha dimostrato una buona forma e ha ottenuto un risultato importante per la squadra. La competizione ha visto anche altri corridori sfidarsi lungo il percorso.

Calenzano,15 marzo 2026 – La prima “zampata” stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in casa a Calenzano per il Team Vangi Tommasini Il Pirata, si è registrato a conclusione del 5° Memorial Paolo Baicchi al quale hanno preso parte un centinaio di juniores. La corsa su 22 giri di km 3,500, allestita da Paolo Traversi e dalla Virtus VII Miglio sull’insidioso “Circuito degli Assi” è stata veloce e combattuta nonostante il vento con folate impetuose proprio sul rettilineo di arrivo. Martinez è andato da solo all’attacco a 25 km dall’arrivo con un’azione veemente che gli ha fruttato un vantaggio massimo sul gruppo di 50”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo Martinez Articoli correlati Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con MeloniCalenzano (Firenze), 8 marzo 2026 - Dopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il... Ciclismo. Uno-due della Vangi a CalenzanoDopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il Team Vangi Tommasini Il Pirata ha... Una selezione di notizie su Team Vangi Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima zampata stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in casa a Calenzano per il Team Vangi Tommasini Il Pirata ... lanazione.it Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con MeloniIl memorial Clara e Faliero Vangi-Piero Bacchereti organizzata dalla Tuscany Cycling Academy: ai posti d'onore Gaggioli e Bonciani ... lanazione.it