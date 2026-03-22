ciclismo tris del team vangi tommasini a massa con un allungo finale

Massa, 22 marzo 2026 – Un Memorial Ennio Bongiorni nel segno del Team Vangi Tommasini Il Pirata, che si è aggiudicato i tre traguardi volanti con una doppietta di Verdirame, il terzo TV con Nieri e la gara grazie al laziale Andrea Tarallo uno dei suoi atleti più in forma in questo primo mese di attività con il secondo posto nella cronometro sul lungomare della Versilia alle spalle di Pezzo Rosola, la convocazione in Nazionale con la maglia azzurra e questo successo di Massa. Lo squadrone fiorentino ha controllato sempre la gara (102 i corridori al via) soprattutto nel finale dopo aver schierato ben 15 titolari al via dei sedici dell’organico mancando il solo Dell’Olio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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