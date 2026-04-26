Nel comune montano di Montefortino sono state presentate due liste in vista delle prossime elezioni comunali. Ciaffaroni rimane una figura presente nel panorama politico locale, mentre Lattanzi si presenta come il volto nuovo. Da alcune settimane, il clima tra i candidati si è fatto più acceso, con le prime tensioni legate alle affissioni elettorali che hanno movimentato il dibattito pubblico.

Era stata annunciata una corsa e due, e cosi è stato! Nel comune montano di Montefortino sono due le liste pronte a contendersi la guida del paese, il clima già da qualche settimana si è fatto molto più caldo, tanto che sono iniziate le prime scaramuccie a causa delle affissioni elettorali. Procediamo però con ordine, da un lato c’è il candidato Domenico Ciaffaroni, che ha già svolto cinque mandati da primo cittadino di cui gli ultimi tre consecutivi. A sfidarlo con una lista civica completamente nuova Giampiero Lattanzi. Si annuncia una sfida molto calda, la campagna elettorale è già iniziata da qualche settimana su programmi e non solo, sarà un lungo e animoso confronto democratico per decidere le sorti del piccolo centro che ospita alcuni di tesori paesaggistici e storici più conosciuti del Fermano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciaffaroni c’è sempre, . Lattanzi il volto nuovo

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