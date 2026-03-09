Libri ‘Chiara’ il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi

Antonella Lattanzi ha pubblicato il suo nuovo romanzo intitolato “Chiara”. Il libro affronta il tema della violenza, offrendo al lettore una narrazione che invita a riflettere su come affrontarla e superarla. La scrittrice ha già pubblicato altri lavori, ma questa è la sua ultima opera. La pubblicazione è disponibile in libreria e online.

‘Chiara’, l’ultimo romanzo di Antonella Lattanzi: occasione di riflessione, ancora una volta, su come superare la violenza. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libri, ‘Chiara’ il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi Articoli correlati Antonella Lattanzi ad Alessano e Lecce per presentare il romanzo “Chiara”LECCEALESSANO - Una storia potente, profondamente vera, che racconta di ogni volta che, nel mezzo del buio, qualcuno ha trovato il modo di tenerci... Leggi anche: La scrittrice pugliese Antonella Lattanzi alla Ubik di Foggia con il libro ‘Chiara’ Libri, 'Chiara' il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi Una raccolta di contenuti su Antonella Lattanzi Antonella Lattanzi: «Credo all’amicizia come a una fede»«Abbiamo dieci anni, ma a me nel ricordo sembriamo due adulte. Io e lei non siamo come i nostri compagni di classe, i nostri coetanei. Le nostre famiglie sono diverse dalle altre, i nostri genitori ... donnamoderna.com Lattanzi, in libreria il nuovo romanzo Chiara: l'amicizia come salvezza dal maleNon intendo dire che avevamo il mare nelle nostre città dove i pescatori uccidevano i polpi con un morso in testa e poi li arricciavano sul molo. O il mare del capitone di Natale che, quando lo ... quotidianodipuglia.it