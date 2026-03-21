L'allenatore dell'Inter ha dichiarato di voler parlare esclusivamente di calcio e di non voler cercare alibi, commentando inoltre la situazione di Thuram, che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. Prima della partita contro la Fiorentina, ha annunciato che il vice Kolarov sostituirà l’allenatore squalificato, sottolineando che il campionato è ancora aperto e tutto può succedere.

Gli manca Lautaro, gli manca Bastoni, non gli manca l'equilibrio. Cristian Chivu rilancia l'Inter dopo la crisetta composta da tre risultati senza vittorie e con un solo gol segnato. Anche se non potrà sedersi in panchina a Firenze a causa della squalifica - al suo posto il vice Kolarov - l'allenatore dell'Inter chiede una risposta immediata all'ambizione di chi insegue. "Il calcio è fatto di pressioni - ricorda - per noi non è un problema giocare sotto pressione. D'altra parte non abbiamo mai pensato che il campionato fosse finito: restano 27 punti in palio e tutto può ancora succedere. Dobbiamo solo pensare a essere noi stessi, ragionando sull'idea di essere competitivi fino in fondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Parlo di calcio, non cerco alibi. Thuram? Deve prendersi responsabilità"

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