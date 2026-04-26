Chivu dopo Torino Inter | Mancano tre punti allo scudetto Inchiesta? Io parlo di calcio sono un tecnico

Dopo il pareggio tra Torino e Inter, l’allenatore ha commentato la partita, sottolineando che manca ancora qualche punto per conquistare lo scudetto. Ha parlato di come si sia evoluta la partita, della gestione del gruppo e della corsa al primo posto in classifica. In merito alle recenti inchieste, ha precisato di voler parlare solo di calcio e di essere un tecnico.

di Paolo Moramarco Chivu analizza il 2-2 tra Torino e Inter. Delusione per la rimonta subita, gestione del gruppo e corsa al titolo i temi affrontati. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, Cristian Chivu ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dell’ Inter non nasconde il dispiacere per una partita che sembrava indirizzata, ma rilancia subito l’obiettivo finale: conquistare i tre punti mancanti per chiudere il discorso scudetto. Nel corso dell’intervista, l’allenatore nerazzurro ha parlato anche delle rotazioni, delle condizioni di alcuni giocatori e del lavoro mentale svolto con la squadra in questa stagione. IL RAMMARICO PER IL PARI – «C’è rammarico.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu dopo Torino Inter: «Mancano tre punti allo scudetto. Inchiesta? Io parlo di calcio, sono un tecnico» Notizie correlate Leggi anche: Inter a + 8 sul Milan: quanti punti mancano allo scudetto Leggi anche: Inter a + 7 sul Napoli: quanti punti mancano allo scudetto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino-Inter, sabato la conferenza stampa di Chivu; Pronostico Torino-Inter quote analisi sfida 34ª giornata Serie A; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter, Chivu non scioglie il dubbio Bastoni: Vediamo domani. Le pagelle di Torino-Inter 2-2: Simeone (7,5) suona la carica, Bonny (5,5) non incide. Chivu a -2 dallo scudetto con un occhio a Como-NapoliReazione da Toro. L'Inter non va oltre il pareggio contro il Torino dopo esser andata in vantaggio di due gol. Prima Thuram e poi Bisseck hanno illuso Chivu. La capacità di ... ilmattino.it Altalena Inter: Thuram e Bisseck fanno volare Chivu, ma il cuore del Torino agguanta il 2-2L'Inter butta via due punti a Torino nella 34^ di Serie A. Avanti con Thuram e Bisseck, nel finale i granata segnano con Simeone e Vlasic e permettono al Napoli di tornare a -10. Il vantaggio resta ... fantacalcio.it TORINO-INTER 2-2: GRANATA "FAMELICI" - facebook.com facebook I voti di #TorinoInter al fanta: la scelta su Dumfries! #Simeone come Thuram e #Dimarco e più di Vlasic x.com