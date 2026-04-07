Inter a + 7 sul Napoli | quanti punti mancano allo scudetto

Nella giornata di Pasqua, l'Inter ha ottenuto una vittoria che le permette di aumentare il vantaggio sul Napoli di sette punti. La squadra ha ripreso fiducia dopo un periodo difficile, consolidando la propria posizione in classifica. La distanza tra le due formazioni resta significativa, lasciando ancora margine di manovra per entrambe nelle ultime giornate di campionato.

Quanti punti mancano allo scudetto. L’Inter si è ritrovata nella domenica di Pasqua risorgendo dopo un periodo complicato. Lo ha fatto battendo 5-2 la Roma. Il giorno dopo il Napoli ha battuto il Milan al Maradona e si è presa la seconda posizione a -7 dai nerazzurri. 15 punti e sarà scudetto per l’Inter. Mancano ormai 7 giornate alla fine e le squadre iniziano a intravedere il traguardo. L’Inter deve esattamente fare altri 15 punti per vincere lo scudetto numero 21. Cinque vittorie su 7 gare oppure 4 vittorie e 3 pareggi. Questo il calendario nerazzurro, in maiuscolo le gare in trasferta: COMO. Cagliari. TORINO. Parma. LAZIO. Verona. BOLOGNA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Inter a + 8 sul Milan: quanti punti mancano allo scudetto

Leggi anche: Inter a + 10 sul Milan: ecco quanti punti mancano allo scudetto

JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1

Temi più discussi: Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter; Il Napoli batte 1-0 il Milan e va a -7 dall’Inter: al Maradona decide un gol di Politano; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Napoli-Milan 1-0, decide il gol di Politano. Azzurri secondi a - 7 dall'Inter. Conte: Siamo lì...; la resa di Allegri: Lo scudetto è andato.

Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Sorpasso Napoli. Conte batte 1-0 Allegri grazie a un gol di Politano nella ripresa e gli azzurri scavalcano in ... sport.tiscali.it

Napoli-Milan 1-0, decide il gol di Politano. Azzurri secondi a - 7 dall'Inter. Conte: «Siamo lì...»; la resa di Allegri: «Lo scudetto è andato»Gli azzurri si presentano senza una punta di ruolo, forfeit all'ultimo di Hojlund. Ma Conte nella ripresa non sbaglia niente, l'esterno entra e segna la rete della vittoria ... corriere.it

Chivu torna sul clima negativo attorno all'Inter nel post partita contro la Roma: "È colpa di tutti" Ai microfoni di DAZN, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Io non ho la bacchetta magica, quello che so è che siamo tutti colpevoli di quello che succede a pa - facebook.com facebook

Il CorSera sulla corsa scudetto: "E' il Napoli l'anti Inter. Sconfitto il Milan" x.com