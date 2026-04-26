Chirurgia Dulbecco | il Metaverso conquista il Congresso Mondiale

Al Congresso Mondiale di Chirurgia tenutosi a Città del Messico, il professor Michele Ammendola ha presieduto diverse sessioni scientifiche dedicate alle innovazioni nel campo chirurgico. Tra i temi discussi, particolare rilievo è stato dato alla chirurgia Dulbecco e alle sue applicazioni nel Metaverso. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti provenienti da tutto il mondo, che hanno condiviso aggiornamenti e studi recenti.

? Cosa sapere Il professor Michele Ammendola presiede sessioni scientifiche al Congresso Mondiale di Chirurgia a Città del Messico.. La nomina nel board ISDS per il triennio 2026-2028 consolida la chirurgia della Dulbecco.. Il professor Michele Ammendola ha rappresentato la chirurgia della AOU Dulbecco al 51° Congresso Mondiale di Chirurgia a Città del Messico, ottenendo una nomina di rilievo nel board della ISDS tra il 19 e il 23 aprile 2026. Mentre le strade di Catanzaro riprendono il loro ritmo abituale, tra chi discute di politica locale e chi si ferma per un caffè, una notizia che arriva da lontano, dalle terre messicane, fa sentire orgogliosa tutta la comunità legata all’ospedale universitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chirurgia Dulbecco: il Metaverso conquista il Congresso Mondiale Notizie correlate Siderno, 150 esperti al congresso: il futuro della chirurgia qui? Cosa sapere L'8 e il 9 maggio a Siderno si riuniscono 150 esperti per il congresso chirurgico. Chirurgia senza anestesia: il primato mondiale alle MolinetteAll’inizio di marzo 2026, presso il polo ospedaliero delle Molinette a Torino, si è verificata una procedura chirurgica senza precedenti che ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sanità: Chirurgia dell’Apparatoy Digerente dell’AOU Renato Dulbecco ai Vertici Mondiali. Buona sanità, la chirurgia dell’apparato digerente dell’Aou Dulbecco ai vertici mondialiAl congresso mondiale in Messico anche il direttore facente funzione dell'azienda ospedaliera universiatria di Catanzaro, prof. Michele Ammendola ... corrieredellacalabria.it Catanzaro, Chirurgia digestiva Dulbecco tra i leader mondiali fotoLo studio presentato rappresenta un progetto innovativo sviluppato in Calabria, in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, presso l’Università Magna Graecia e la stessa AOU Dulbecco, con ... catanzaroinforma.it