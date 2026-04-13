Durante l’ultimo fine settimana, il centro storico di Mantova ha visto un grande afflusso di visitatori, attratti dall’evento Mantova Fiorita. La manifestazione ha portato in città fiori, auto d’epoca e un’atmosfera colorata, con migliaia di persone che hanno passeggiato tra le vie e le piazze. L’evento ha coinvolto numerose esposizioni e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio cittadino e alla natura.

Migliaia di visitatori hanno invaso il centro storico di Mantova durante l'ultimo fine settimana, trasformando la città in un immenso spazio verde grazie all'iniziativa Mantova Fiorita. L'evento ha coinvolto le principali piazze e vie del cuore urbano, offrendo un percorso esperienziale che ha intrecciato natura, tradizioni locali e installazioni artistiche tra sabato e domenica. Un mosaico di colori tra piazze storiche e botteghe locali Il tessuto urbano mantovano è stato completamente riconfig .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova si tinge di verde: migliaia di visitatori tra fiori e auto d’epoca

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