Roma si tinge di solidarietà | 4000 runner per l’autismo

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, le strade del centro storico sono state attraversate da circa 4.000 partecipanti durante la quattordicesima edizione della Run for Autism International – Memorial Viridiana Rotondi. La corsa ha coinvolto un numero significativo di persone, che si sono radunate per sostenere la causa legata all’autismo. L’evento si è svolto domenica, attirando partecipanti di diverse età e provenienze.

Quattromila persone hanno animato le strade del centro storico di Roma in occasione della quattordicesima edizione della Run for Autism International – Memorial Viridiana Rotondi. La manifestazione, organizzata dal Progetto Filippide insieme a Opes e all’ASD Lazio Olimpia Runners Team, si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, portando in gara oltre 600 ragazzi con spettro autistico provenienti da diverse sedi territoriali e da paesi come Albania, Belgio e Tunisia. Il percorso tra i monumenti e l’impatto sociale del Progetto Filippide. La competizione ha preso il via alle ore 9:30 da Piazza Bocca della Verità, tracciando un itinerario che ha attraversato i luoghi simbolo della Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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