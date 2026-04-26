China Open | colpo di scena di Wiesberger trionfo a -19

Bernd Wiesberger ha vinto il China Open con un punteggio totale di -19. L'austriaco ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti, aggiudicandosi il torneo. Con questa vittoria, Wiesberger si posiziona al 16esimo posto nella classifica Race to Dubai, con un totale di 585 punti. La competizione si è svolta su più giorni e ha coinvolto numerosi giocatori professionisti.

? Cosa sapere Bernd Wiesberger vince il China Open con un punteggio totale di -19.. L'austriaco balza al 16esimo posto nella classifica Race to Dubai con 585 punti.. Bernd Wiesberger conquista il suo nono trofeo sul DP World Tour in Cina segnando un totale di -19 al China Open dopo un ultimo giro da 67 colpi sotto il par. L’atleta austriaco di 40 anni ha ribaltato la classifica nell’ultima giornata di gara, recuperando la vetta che condivideva con Shaun Norris dopo le prime 36 buche. La vittoria porta un beneficio immediato alla posizione dell’austriaco nella Race to Dubai, dove con 585 punti aggiuntivi balza al 16esima posto, superando di appena una posizione Adrian Otaegui, ora fermo al 13esima nonostante il secondo posto ottenuto con un punteggio di -16.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - China Open: colpo di scena di Wiesberger, trionfo a -19 Notizie correlate China Open: il colpo fulminante di Otaegui stravolge la classifica? Cosa sapere Adrian Otaegui registra un 62 al China Open superando Wiesberger e Norris. CGTN: Merz's China visit injects fresh momentum into China-Germany, China-Europe tiesCGTN published an article on German Chancellor Friedrich Merz's official visit to China from February 25 to 26. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Golf, al China Open guida Del Rey dopo 18 buche; Orari e Tornei della settimana dal 20 al 26 aprile; Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara; Auto China 2026, il dominio dei marchi cinesi nel salone dell'innovazione tecnologica. China Open: il colpo di rovescio di Zheng QinwenSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it China Open: Errani e Paolini ancora una vittoria, è della coppia azzurra l'Open di PechinoSara Errani e Jasmin Paolini trionfano in finale al torneo di doppio del China Open WTA 1000 di Pechino. In finale le azzurre hanno battuto la coppia composta dalla taipanese Hao-Chin Chan e dalla ... rainews.it Il China Open ritorna ufficialmente in calendario! Dopo l’ultima edizione disputata nel 2019, il torneo ritornerà a disputarsi dall’8 al 16 agosto a Taiyuan, capitale della provincia dello Shanxi. Confermato un lauto montepremi di ben 1,2 milioni di sterline. - facebook.com facebook DP World Tour: sei azzurri al Volvo China Open Il DP World Tour ritorna in Cina, per il secondo e ultimo passaggio stagionale, dove si svolge dal 23 al 26 aprile il Volvo China Open, organizzato in collaborazione con il China Tour sul percorso dell’Enhance A x.com