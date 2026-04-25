China Open | il colpo fulminante di Otaegui stravolge la classifica

Adrian Otaegui ha concluso il primo round del China Open con un punteggio di 62, superando i concorrenti Wiesberger e Norris. Con questo risultato, l’emiratino si è portato in testa alla classifica generale con un punteggio di -15, nel corso di un torneo che prevede un montepremi di 2,75 milioni di euro. La partita si svolge su un percorso che si estende tra le colline e i fairway della regione cinese.

? Cosa sapere Adrian Otaegui registra un 62 al China Open superando Wiesberger e Norris.. L'emiratino passa al -15 in testa al torneo con montepremi di 2,75 milioni.. Adrian Otaegui ha scosso le gerarchie del China Open registrando un impressionante 62 nel moving day, superando i leader Bernd Wiesberger e Shaun Norris che si trovano ora a inseguire l’emiratino dopo una prestazione fulminante. Il torneo asiatico, che mette in palio un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, ha vissuto una giornata di drastici cambiamenti nelle posizioni della classifica. Dopo le prime 36 buche, in cui Wiesberger e Norris avevano stabilito un primato condiviso, l’irruzione di Otaegui con un punteggio di -9 durante il terzo giro ha ribaltato completamente gli equilibri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - China Open: il colpo fulminante di Otaegui stravolge la classifica Notizie correlate CGTN: Merz's China visit injects fresh momentum into China-Germany, China-Europe tiesCGTN published an article on German Chancellor Friedrich Merz's official visit to China from February 25 to 26. China Open: sfida da 2,75 milioni e la missione degli azzurriIl circuito europeo del golf riprende il suo ritmo internazionale con il China Open, che si terrà da giovedì 23 a domenica 26 aprile presso il campo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Golf, al China Open guida Del Rey dopo 18 buche; DP World Tour: sei azzurri al Volvo China Open; Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara; China Open, Del Rey leader con un super -10 dopo il primo giro. China Open: il colpo di rovescio di Zheng QinwenSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it DP World Tour: sei azzurri al Volvo China Open Il DP World Tour ritorna in Cina, per il secondo e ultimo passaggio stagionale, dove si svolge dal 23 al 26 aprile il Volvo China Open, organizzato in collaborazione con il China Tour sul percorso dell’Enhance A x.com DP World Tour: sei azzurri al Volvo China Open Il DP World Tour ritorna in Cina, per il secondo e ultimo passaggio stagionale, dove si svolge dal 23 al 26 aprile il Volvo China Open, organizzato in collaborazione con il China Tour sul percorso dell’Enhance A - facebook.com facebook